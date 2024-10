Guida senza patente: schianto contromano

Prima serata movimentata nel centro di San Benedetto, dove un cittadino straniero in sella a uno scooterone, che guidava senza parente, ha imboccato contromano via Calatafimi finendo per causare uno scontro e danni ai mezzi in sosta. E’ accaduto infatti che intorno alle ore 22 di giovedì quando il giovane magrebino, di 29 anni, domiciliato a San Benedetto, dopo aver imboccato la strada a senso unico si è trovato di fronte un’auto il cui conducente non è riuscito ad evitare lo scontro. Lo scooterista è caduto rimanendo ferito mentre il mezzo che conduceva è carambolato contro altre due auto in sosta ed uno scooter, provocando danni di una certa importanza a tutti i mezzi coinvolti. Sul luogo del sinistro è intervenuto un equipaggio della potes-118 che ha stabilizzato il paziente a bordo dell’ambulanza e poi l’ha trasportato al pronto soccorso in codice giallo a seguito delle ferite e delle contusioni subite nella carambola.

I vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto hanno dunque messo in sicurezza i mezzi coinvolti, tre auto e due scooter, mentre per i rilievi tecnici dell’incidente è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di San Benedetto che sta svolgendo indagini per capire la provenienza dello scooterone che il marocchino conduceva senza avere la patente. Al momento l’unica cosa certa è che il mezzo non è di proprietà del cittadino straniero ma in uso a un sambenedettese. Per adesso il marocchino deve rispondere solamente di guida senza patente, quindi una sanzione di carattere amministrativo, ma bisognerà attendere la fine degli accertamenti in corso per opera della polizia stradale per capire se lo scooterone era stato rubato poco prima del sinistro, in questo caso si prefigurerebbe il reato di furto, o se ricevuto in prestito dal proprietario.

Ma. Ie.