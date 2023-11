Guida sul tartufo presentata al chiostro di San Francesco

Una guida sul tartufo e i suoi territori, un viaggio nell’Italia che ha scelto il prezioso fungo tutelato dall’Unesco come suo ambasciatore. L’Italia del tartufo. Città, paesi e territori – La Guida 2023-2024, primo titolo dei Sentieri golosi a cura di Gianluca Carrabs per la collana ’Le Tartarughine’ targata Typimedia Editore, è stata presentata in collaborazione con il BIM Tronto giovedì presso le Osterie e Botteghe Francescane nel Chiostro maggiore di San Francesco. Il progetto editoriale è stato realizzato in collaborazione con ACI - Automobile Club d’Italia, partner del progetto, insieme all’Associazione Nazionale Città del Tartufo e BIM Tronto - Bacino Imbrifero Montano del Tronto e Regione Marche. Nel Piceno i comuni che fanno parte del sentiero goloso dei 138 campanili italiani presenti in guida sono Roccafluvione Comunanza, Palmiano, Force. "Utilizzando anche la parte crossmediale del progetto ’L’Italia del tartufo’ ideato da Typimedia, a partire dalla piattaforma tematica italiadeltartufo.it, si può vivere un’esperienza immersiva nel pianeta tartufo" dichiara il presidente Luigi Contisciani.