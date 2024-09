Guida ubriaco e distrugge le auto in sosta

Strike in via dei Mille all’altezza dell’incrocio con via Zandonai sulla parallela al lungomare Rinascimento di Porto d’Ascoli. L’incidente stradale è accaduto nella notte fra mercoledì e giovedì ed ha visto coinvolto un automobilista che si è scoperto, in seguito, si era messo alla guida in stato d’ebbrezza alcolica. L’uomo ha perso il controllo della vettura mentre viaggiava di notte ed ha centrato due auto parcheggiate sul margine destro della carreggiata provocando ai mezzi danni piuttosto rilevanti. Nonostante l’impatto forte, per fortuna il conducente dell’auto non ha subito danni importanti tanto che non ha nemmeno dovuto fare ricorso alle cure dei medici.

Per lui solo un grande spavento. E come lui anch i residenti della zona che sono stati svegliati dal forte rumore della collisione ed che hanno chiesto immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine. Sul luogo del sinistro è arrivata subito una pattuglia del nucleo operativo radio mobile della compagnia di San Benedetto i cui militari dell’arma hanno sottoposto subito il conducente dell’auto all’esame dell’etilometro che é risultato positivo. L’automobilista subirà a causa dell’evento la sospensione della patente ed avendo causato anche un incidente stradale rischia la denuncia penale per guida in stato d’ebbrezza.

