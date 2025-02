‘Gustosissimo. Favole, ricette, emozioni da impastare’ a Offida

Il 14 febbraio alle 17, la biblioteca comunale ‘Maestro E. Portelli’ di Offida ospiterà un evento speciale dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie: la presentazione del libro ‘Gustosissimo. Favole, ricette, emozioni da impastare’ di Claudia Brattini e Carolina D’Angelo, con le illustrazioni di Valeria Colonnella, edito da Giaconi Editore. Un’opportunità unica per scoprire come cucina e narrazione possano intrecciarsi per educare alle emozioni e alla sana alimentazione. Dopo la presentazione, le autrici condurranno il laboratorio ‘Leggere è un gioco’, un’esperienza interattiva che coinvolgerà i bambini in attività ludiche per esplorare sentimenti e creatività attraverso le storie e il cibo. L’ingresso all’evento è libero e gratuito.