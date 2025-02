‘Gustosissimo’, incontro tra lettura e cucina

La biblioteca comunale ‘Mario Rivosecchi’ sabato prossimo, ospiterà la presentazione del libro ‘Gustosissimo – Favole, ricette ed emozioni da impastare’, scritto da Claudia Brattini, farmacista esperta di nutrizione e Carolina D’Angelo scrittrice per bambini, con le illustrazioni di Valeria Colonnella. All’evento interverranno l’editore Simone Giaconi e le autrici, che condurranno il laboratorio ‘Leggere è un gioco’, in collaborazione con Nati per Leggere. L’iniziativa è rivolta ai piccoli della scuola dell’Infanzia e della scuola primaria, famiglie e docenti. Inizio ore 17, ingresso libero. ‘Gustosissimo’ è un progetto editoriale innovativo che ridefinisce il concetto di cucina come luogo di condivisione, invitando i lettori, grandi e bambini, a esplorare il legame tra cucina, lettura, emozioni e ricordi. Nel libro, ogni emozione, dalla calma alla rabbia, dalla felicità alla tristezza, trova spazio attraverso favole e ricette pensate per i bambini. "Abbiamo confezionato tante favole, ricette e disegni per dare voce alle emozioni, per scoprire che anche la paura può diventare un cibo gustosissimo", affermano le autrici.