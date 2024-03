Guzzanti porta in scena ’Secondo lei’: "Sull’amore si scriverà sempre"

Si intitola ‘Secondo lei’ ed è il primo testo scritto e diretto da Caterina Guzzanti quello che va in scena stasera, al teatro comunale di Porto San Giorgio. Insieme all’attrice romana, sul palco Federico Vigorito, per uno spettacolo in cui si affronta un tema universale e sul quale il dibattito è più aperto e vivo che mai: la fragilità e un lungo, intimo e delicato flusso di pensiero dal punto di vista femminile, sulle dinamiche nascoste che regolano i rapporti di coppia.

Come main questo tema per il suo primo testo di prosa e la sua prima regia?

"Le dinamiche di coppia ci riguardano sempre tutti, sono molto interessanti e ci sono mille argomenti da trattare con più o meno delicatezza. Penso che sull’amore si continuerà a scrivere per sempre".

Al centro di ‘Secondo lei’ c’è una profonda riflessione sulla giustezza della coppia a tutti i costi. L’amore idealizzato come luogo sicuro e salubre, diventa negazione quotidiana del bisogno e del desiderio altrui. Un silenzioso campo di battaglia. in cui il solo desiderio sarebbe di essere capiti, accettati, perdonati.

"Il messaggio dello spettacolo è che, a volte, ci intrappoliamo volontariamente in situazioni che ci rendono infelici dalle quali, per aspettative sociali e pregiudizi atavici, non riusciamo a sottarci".

Ha rappresentato la visione femminile di un rapporto sentimentale complesso e complicato, ma che ruolo riserva al ‘lui’ della coppia?

"Nella narrazione del personaggio di lei si inserisce subito e parallelamente quella di lui. Ovviamente, è un personaggio che nasce dalla penna di una donna per cui, tutto ciò che pensa gli viene attribuito, ma il peso dei due racconti è assolutamente bilanciato". In questa sua opera prima cosa può ritrovare il pubblico di quella vena ironica e comica che la caratterizza praticamente da sempre?

"Anche se non è assolutamente uno show di personaggi (e infatti, a mio avviso, non è uno spettacolo per famiglie con ragazzini per gli argomenti trattati) – conclude la Guzzanti - c’è tutta l’ironia della quale non posso fare a meno, neanche in un testo di prosa che ha momenti leggeri, ma anche momenti più profondi". ‘Secondo lei’ è una storia sulla crisi tanto del maschio quanto della femmina, in cui dolore e ironia convivono nel paradosso della coppia. Biglietto: 20 euro (ridotto 15 euro). Info: biglietteria comunale dalle ore 18, circuito Amat e Vivaticket.com. Inizio ore 21,15.

Marisa Colibazzi