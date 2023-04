Ha curato pazienti per decenni: fine carriera per il dottor Stramenga

Per decenni è stato un punto di riferimento per le comunità di Folignano e Maltignano. Sempre disponibile, a qualsiasi ora del giorno e della notte, per prendersi cura dei suoi pazienti. Ora, però, è arrivato il momento della meritata pensione per il dottor Carlo Stramenga, apprezzato medico di base che proprio oggi termina il suo ‘mandato’. Una carriera lunga e ricca di soddisfazioni, per Stramenga, frutto di tanti sacrifici. Il dottore, infatti, ha seguito sia i suoi assistiti che, più in generale, tutti coloro che ne avevano necessità, utilizzando il suo studio come una sorta di primo soccorso. Con una dedizione particolare, poi, ha seguito anche a domicilio i suoi pazienti affetti da particolari patologie e dunque impossibilitati a deambulare. Sempre operativo, nel periodo della pandemia legata al covid, il dottor Stramenga ha monitorato, giorno dopo giorno, il decorso delle malattie che affliggevano i suoi assistiti, senza ospedalizzare nessuno. Un’indiscussa bravura, la sua, associata ad una professionalità impeccabile. Ed è questo il segreto che gli ha permesso di essere amato da tutta la popolazione di Folignano e Maltignano. Affiancato dalla sua storica segretaria Luigina, non ha mai detto di no a nessuno, sacrificando perfino il suo tempo libero pur di dare una mano a tutti coloro che ne avevano bisogno. Insomma, un medico d’altri tempi, ma Stramenga è anche specialista in medicina dello sport ed esperto in manipolazioni vertebrali. Ora, come detto, arriva la meritata pensione e, sicuramente, trascorrerà molto tempo con il suo adorato nipotino Vittorio, nato a settembre. Felicitazioni da parte di tutti i suoi pazienti e dalla redazione del Carlino.

m. p.