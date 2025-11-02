Hackerati i profili social dell’assessore Vesperini

Non si è perso d’animo Lorenzo Vesperini, assessore alla Viabilità, Polizia Locale, Trasporto Pubblico Locale e Protezione Civile, dopo che entrambi i suoi profili Facebook sono stati hackerati e disabilitati da ignoti. Con un tono ironico, l’assessore ha raccontato la disavventura direttamente online, affidandosi a un nuovo spazio social per restare in contatto con la cittadinanza. "Cari amici e care amiche, in questi giorni qualche buontempone particolarmente "creativo" ha deciso di mettere alla prova la mia pazienza disabilitando e hackerando entrambi i miei profili Facebook. Ho già seguito tutti i passaggi tecnici necessari per recuperarli su Fb (un percorso degno di Indiana Jones tra codici, verifiche e segnalazioni) ma ci vorrà un po’ di tempo prima che tutto torni alla normalità. Nel frattempo, per continuare a tenerci in contatto, aggiornati e sorridenti, ho creato un nuovo profilo ufficiale: Lorenzo Vesperini – Assessore alla Viabilità, Polizia Locale, Trasporto Pubblico Locale e Protezione Civile". La vicenda ha immediatamente suscitato curiosità e simpatia sui social, dove in molti hanno commentato con parole di sostegno e ironia la "sventura" dell’assessore. L’episodio, però, riporta sotto i riflettori un problema tutt’altro che marginale: quello della sicurezza digitale dei profili personali e istituzionali, sempre più spesso presi di mira da hacker e malintenzionati. Negli ultimi anni, non sono mancati casi simili anche in ambito locale, tra amministratori, rappresentanti politici e professionisti. Da pagine comunali a profili personali, fino a figure pubbliche di rilievo nazionale, le intrusioni informatiche sui social sono diventate un fenomeno ricorrente, favorito da password deboli o da mancate misure di protezione. Secondo un recente rapporto citato da Reuters, diverse autorità statunitensi hanno chiesto a Meta di intervenire con maggiore efficacia contro il furto di account Facebook e Instagram, dopo un aumento significativo dei casi registrati negli ultimi mesi. Anche in Italia, numerosi esperti di cybersicurezza avvertono che la prevenzione è la vera arma per difendersi. Tra i consigli più importanti diffusi dagli specialisti del settore ci sono quelli di usare password complesse, evitare di riutilizzarle su più piattaforme e attivare la verifica in due passaggi (2FA), che aggiunge un livello di sicurezza fondamentale. È inoltre utile controllare periodicamente le sessioni attive per individuare accessi da dispositivi sconosciuti.

e. l.