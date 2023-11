Half Marathon Mennea, altre due settimane per le iscrizioni

Ci sono ancora due settimane di tempo, ma ormai gli organizzatori della ’Half Marathon Pietro Mennea Gold’ promossa dalla Running Riviera delle Palme, attendono solo il grande evento che ci sarà il 26 novembre sul lungomare di Grottammare. Le iscrizioni per la 10,5 chilometri, catalogata Fidal, stanno arrivando, per la maggior parte da fuori provincia e da fuori regione. Si punta a superare gli 800 iscritti della passata edizione. Parallelamente si lavora anche per la camminata ’Donne in rosa’ riproponendo un’indovinata formula che abbina il lato tecnico-sportivo alla solidarietà. Negli anni precedenti Donne in Rosa è stata sempre portavoce di temi sociali e solidaristici in favore della prevenzione sui tumori a fianco della Lilt (Lega Italiana Lotta ai Tumori) attraverso lo svolgimento della camminata non competitiva di 5 chilometri. La partenza sarà in piazza Kursaal e si snoderà esclusivamente lungo la pista ciclopedonale.