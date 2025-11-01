Halloween, sequestro di 365mila giocattoli "Non erano sicuri"

Controlli a tappeto per Halloween da parte della Guardia di Finanza. In un negozio di San Benedetto le fiamme gialle hanno individuato diversi giocattoli non conformi agli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea. In particolare erano sprovvisti della marcatura CE che certifica il rispetto degli standard di sicurezza soprattutto per gli articoli destinati all’utilizzo di bambini di età inferiore ai 14 anni. Accertata, pertanto, la violazione di alcuni articoli del predetto testo normativo, le Fiamme Gialle picene hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre 365mila giocattoli in quanto non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Immediata la segnalazione agli uffici competenti e alla Camera di Commercio delle Marche – per l’applicazione delle relative sanzioni nei confronti del titolare della citata impresa commerciale. "L’attività di servizio riportata – si legge in una nota – testimonia lo sforzo operativo della Guardia di Finanza nel contrasto alla diffusone dei prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza, al fine di contribuire alla tutela sia dei consumatori, nel caso specifico dei minori, nonché di garantire un mercato competitivo".