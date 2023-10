Halloween, tutti gli appuntamenti. Streghe e vampiri per divertirsi

Ascoli si prepara per Halloween, festa di origine celtica entrata ormai a pieno titolo anche nella tradizione italiana. Tra i diversi eventi organizzati in città, martedì, alle 21,30, l’appuntamento è con gli alieni dell’Ulla Festival che invaderanno piazza del Popolo. Il salotto cittadino si trasformerà in una discoteca a cielo aperto e accoglierà quello che vanta di essere il più grande spettacolo di musica dance itinerante mai realizzato. La piazza ascolana diventerà il set di un film di fantascienza dai mirabolanti effetti speciali fatti di laser, ledwall, alieni giganti. Il tutto al ritmo della musica dance. L’evento prenderà il via alle 19 con l’esibizione di alcuni dj locali e poi, alle 21.30, inizierà lo show che nel corso dell’estate 2023 ha effettuato numerose tappe in giro per le l’Italia. L’ingresso è libero, ma su prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.com.

E ancora, tra gli eventi organizzati a tema con la festa di Halloween, domani, dalle 9 alle 12, in via Tranquilli (zona Caldaie) a Porta Maggiore, è in programma ‘I mille volti della zucca. Scopri tutte le curiosità in cucina’ a cura del mercato ‘Campagna amica’ di Ascoli. E per i più piccoli, ad attenderli ci sarà un laboratorio di intaglio della zucca e attività di intrattenimento. Sempre per i più piccoli, a Villa Pigna, martedì, dalle 16, in viale Costantino Rozzi, c’è l’Halloween festival. Dalle 16 alle 19, i bimbi potranno partecipare a truccabimbi, laboratori creativi, laboratorio fumetti ‘Skizzati’, magia itinerante e giochi. Dalle 17 alle 18 sarà di scena lo spettacolo di ventriloquia e magia del mago Alex, dalle 18 alle 19 teatrino con burattini, e dalle 19 alle 22.30 si esibiranno i trampolieri e gli sputafuoco della compagnia teatrale ‘In Flames’. Da Halloween agli appuntamenti di questo fine settimana, oggi, dalle 10 alle 17, a palazzo dei Capitani, si svolgerà ‘Il valore della poesia nella contemporaneità. Tra letteratura e psicoanalisi’, primo convegno internazionale intitolato a Mario Pazzaglia (autore dell’antologia della letteratura italiana). Al termine consegna del premio ‘Agape accademia caffè letterari d’Italia e d’Europa Mario Pazzaglia’. A seguire caffè letterario al Meletti .

l. c.