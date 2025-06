Happy Car Sambenedettese supera Città di Milano 5-3 nel beach soccer

HAPPY CAR SAMB 5CITTà DI MILANO 3

HAPPY CAR SAMBENEDETTESE BS: Battini, Paulinho, Bokinha, Paolini, De Baptistis, Gori, Ragni, Bernardo, Racaniello, Curcio, Addarii, Giordani. Allenatore Oliviero Di Lorenzo

CITTÀ DI MILANO BS: Chiodi, Lourenço, Ghilarducci, Amato, Agosta, Raphael Silva, Tinaglia, Pagani, Cosci, Pintado, Catena, Santini. Allenatore Luca Cataldo

L’Happy Car Samb continua il proprio percorso e trova la terza vittoria consecutiva battendo per 5-3 Città di Milano BS. Nel primo tempo passano in vantaggio i rossoblu: punizione guadagnata in posizione centrale da Gori che con il mancino mette la palla all’angolo basso alla sinistra di Chiodi e trova l’1-0. Poco dopo arriva anche il raddoppio: Paulinho servito sulla destra fa partire un missile sul primo palo e spedisce la sfera sotto la traversa, 2-0. Passa qualche minuto e Milano reagisce accorciando le distanze con una gran rovesciata di Pintado, 2-1. Nel secondo tempo l’Happy Car sigla il terzo gol: Battini rilancia in profondità e trova Bokinha che in spaccata fa 3-1. Più tardi Battini colpisce la traversa. A pochi minuti dal termine del parziale arriva il poker della Samb: bello scambio al volo tra Bernardo e Addarii che poi fa partire il tiro verso il secondo palo e fa 4-1. Nel terzo tempo Città di Milano si procura un penalty dopo un tocco di mano in area da parte di Paulinho. Sul dischetto va Pintado che incrocia la conclusione, Battini intuisce ma la sfera finisce in rete, 4-2. La squadra di Cataldo si fa coraggio ed accorcia ulteriormente con Lourenço, 4-3. Gli uomini di Di Lorenzo, però, vogliono mantenere le distanze e a chiudere definitivamente la partita è ancora Bokinha che fissa il risultato sul 5-3. Ora è tempo di recuperare le forze per l’Happy Car che dovrà affrontare l’ultima gara della tappa di Alghero oggi alle 14 con Farmaè Viareggio BS.