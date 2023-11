Hg Cycling, per i 45 anni l’attività si chiude con il brivido

Doveva essere una passerella finale in allegria con l’obiettivo di chiudere la stagione per il 45° anniversario di attività, resta la soddisfazione dei tanti successi raccolti dagli atleti. La società ciclistica Hg Cycling di Montegiorgio a Torano Nuovo, voleva mettere in mostra i suoi gioielli, ma un incidente in cui è rimasto coinvolto Francesco Roselli, finito a terra riportando fratture allo zigomo sinistro e un ematoma all’orbita dell’occhio; e alla caduta di Ettore Carlini che ha riportato solo alcune escoriazioni, hanno ridotto gli entusiasmi. A prendere il via all’ultima gara di stagione sono stati i campioni italiani Ivan Martinelli (mediofondo), Flaviano Mosca (cronometro), Valeria Zappacosta (cronometro, strada e granfondo), Wladimiro D’Ascenzo (granfondo e mediofondo, più il titolo europeo granfondo), Francesco Roselli (mediofondo), Stefano Scotti (granfondo), Emidio Celani (granfondo), Stefano Ficcadenti e Alessandro Bisconti (campioni regionali strada Csi Marche), Andrea Di Renzo, Ettore Carlini, Luca Pulsoni, Marino Di Domenico, Valter Bruni e Gianluca Bacchi.