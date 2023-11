"Ho iniziato la ricostruzione della città"

Il decreto di nomina della giunta Spazzafumo veniva pubblicato il 29 ottobre 2021. In altre parole, sono passati due anni dall’insediamento della nuova amministrazione, guidata da un imprenditore che ha saputo vincere le elezioni inserendosi fra le divergenze del centrosinistra e la scarsa tenuta, al secondo turno, della destra. Per il fautore di questo successo politico è di nuovo tempo di bilanci.

Sindaco, che città ha trovato quando si è insediato?

"Non voglio mettere la croce addosso a chi mi ha preceduto: uscivamo dal Covid e da tanti altri problemi, ma in campagna elettorale ho capito che la città si sentiva trascurata. Ricordo i ratti in centro, e la gente che lamentava la mancanza di eventi, o la chiusura dei negozi. La città voleva rialzarsi e tornare ad essere protagonista".

La San Benedetto del futuro?

"I luoghi che raccontano la storia della città, fino a poco fa, erano rimasti abbandonati a se stessi. Per andare verso il futuro bisogna riconquistare i segni tangibili della memoria e io, in parte, ho iniziato questo percorso di ricostruzione".

Ad esempio?

"La sede del vecchio municipio, villa Rambelli, le bellezze del Paese Alto, la zona della Marina, il Ballarin. Quest’ultimo era un ‘problema’ di cui nessuno voleva farsi carico. Io ho ascoltato tutti e alla fine ho capito che farvi un impianto sportivo non sarebbe stata una scelta sposata da tutti. Abbiamo voluto un parco, una firma importante".

Altro nodo è quello della sanità…

"Quando sono arrivato ho trovato una situazione di irreversibile depauperamento del nostro ospedale, in termini di reparti, servizi e personale. Mi era stato chiesto di restaurare quello vecchio, ma ciò avrebbe implicato una spesa enorme per avere una struttura in un’area dalla viabilità complicata".

Ma i fondi per fare il nuovo ospedale di sono?

"La regione e l’Ast hanno firmato un protocollo: un vero risultato concreto, rispetto ad altre millanterie. Acquaroli si è impegnato, e lo reputo persona di parola, quindi penso che riceveremo quanto ci spetta".

In maggioranza sono cambiate tante cose: un’Amministrazione che perde pezzi?

"Niente di più lontano dalla realtà: certo, nei primi mesi ho avuto difficoltà con la mia maggioranza, per alcune personalità che volevano emergere. Ma a me non interessa chi ambisce ad essere capo di gabinetto, o presidente di una partecipata. E non mi interessa gente che fa opposizione all’interno della maggioranza, rischiando di paralizzare l’azione amministrativa".

Cosa ha da dire sulla revoca delle deleghe alla Lazzari?

"Che non ci sono problemi, né sotto il profilo della quota rosa, né sotto quello delle delibere: ne ho appena parlato con il prefetto, spiegandogli la situazione. Qui si chiacchiera molto, ma poi tutto finisce con un nulla di fatto".

Giuseppe Di Marco