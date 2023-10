’Ho visto cose’...: evento al Paese alto

Nel paese alto di Grottammare, sede casa delle Associazioni, è in programma il secondo appuntamento della stagione di Blow up intitolata "Ho visto intelligenze che noi umani non potremmo immaginare". Domani sera alle ore 21.15 verrà proiettato uno dei capolavori assoluti della storia del cinema mondiale: "2001 Odissea nello spazioo" di Stanley Kubrick, un film che affronta in maniera lucida e profonda il tema del rapporto tra intelligenza umana e intelligenza artificiale. Alle origini dell’uomo, quando le scimmie erano ancora scimmie, un misterioso monolito compare sulla Terra. La sua presenza attiva l’intelligenza dei primati che comprendono l’uso delle ossa degli animali uccisi come prolungamenti delle loro braccia. 2001. Sulla Luna, in prossimità del cratere Tyco, è stato trovato un monolito la cui esistenza viene tenuta sotto il massimo segreto.