Hogan alla Fashion week nel segno degli anni ’80

Hogan è sempre più il brand di un lifestyle moderno e internazionale. Questo è quanto è emerso dalle sfilate milanesi grazie ad una collezione che evoca sensazioni e nostalgia delle coste italiane anni ’80, un omaggio allo stile di vita di quegli anni, al relax delle feste in riva al mare. Punto di partenza della stagione sono la libertà e il desiderio di evasione a lungo associati alle celebri estati, con richiami alla cultura ‘Italo Disco’ dei club più esclusivi. Le iconiche sneakers e il nuovo range di calzature sono il punto focale dei look ready-to-wear, insieme a nuove e raffinate borse: lo stile urban-chic guarda all’eleganza rilassata dell’estate. Ogni modello è frutto di lavorazioni artigianali applicate a design innovativi, interpretati attraverso il prisma del lusso di tessuti e pellami di altissima qualità e valore. La collezione rilegge i codici classici dello sportswear americano, ridefinendoli attraverso l’eleganza dello stile italiano, in una delicata palette washed-out. La formalità sartoriale è rivisitata grazie a un approccio effortless e destrutturato. Sneakers e scarpe da barca sono caratterizzate dall’elemento tattile del suede, oppure da suole completamente avvolte in morbida pelle. La versatilità rilassata delle nuove borse contraddistingue tutta la collezione, riflettendo lo spirito easy-chic degli outfit estivi. La colonna sonora ‘Italo Disco’ anni Ottanta è da sempre sinonimo di un tempo e un luogo definiti da spensieratezza, sogni e amore: la collezione di questa stagione si rifà a questo spirito, dove la nostalgia lascia spazio a una nuova estate ancora da vivere. Le morbide texture dei materiali e le tonalità delicate della collezione evocano il look & feel della riviera. Scarpe e borse sono realizzate in denim o pelle indaco, con un leggero effetto washed che richiama l’erosione del mare; completi in denim délavé sono impreziositi da cristalli che rimandano ai riflessi del sole sulla superficie dell’acqua; i tocchi di rosso strizzano l’occhio alle bibite di una volta, così come ballerine e borse – decorate da borchie lucide – ricordano le cromature dei ventilatori. La collezione di iconiche sneakers Hogan – con la loro estetica moderna dal gusto artigianale – si arricchisce di elementi inediti: rivisitate su suole hi-top e low-top, rivestite in morbida pelle o suede, sono presentate nel modello barca con frange o sneaker tradizionale. Le nuove ballerine Hogan sono ultra-soft, costruite su una struttura a isola sia nella classica versione flat che con tomaia stringata extra-light. Le sneakers Hogan 86er, presentate per la prima volta questo inverno, sono proposte con applicazioni che disegnano una nuova H, in versione scamosciata monocromatica rosso pop o pelle silver.

Eccellente versatilità per la collezione borse, rappresentata dalla nuova Hogan Hocket bag - un’inedita fusione tra il design hobo e l’intramontabile secchiello. Presentata in diverse dimensioni e lavorazioni, in pelle o suede, con nappine oversize che ne esaltano il senso di movimento, è caratterizzata dal nuovo H-charm cromato: segno distintivo che ritroviamo su borse, calzature e ready-to-wear, a sottolinearne il senso di coerenza estetica.

Vittorio Bellagamba