"Hotel in calo ma spiagge piene"

La nostra stagione vive di fenomeni paralleli e molto differenti. Le strutture ricettive faticano moltissimo ad attrarre clienti che non siano ‘weekendisti’ e d’altronde negli ultimi anni abbiamo assistito a un forte decremento di hotel in riviera. Se continuiamo così, il fenomeno non si arresterà. Sembra strano ma questo fatto non ha riflessi nell’ambito prettamente balneare. In spiaggia c’è ancora tanta gente, e il motivo è semplice: i visitatori prenotano stanze soprattutto nei bed & breakfast, di cui c’è stata una grande proliferazione. Sul salvamento c’è poco da dire: bisogna dotarsi di bagnini anche in bassa stagione. Purtroppo siamo stati un po’ sfortunati con il tempo, che nella seconda metà di maggio non è stato buono.