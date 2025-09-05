Hp Composites, pilastro in crisi : "Tutti in cassa integrazione"

di Peppe Ercoli

Una delle realtà industriali di punta del Piceno, la Hp Composites, si prepara ad affrontare una fase di profonda riorganizzazione. L’azienda, leader nella produzione di componenti in fibra di carbonio per l’automotive e settori ad alta tecnologia, ha annunciato l’avvio di una procedura di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, che coinvolgerà tutti i 541 dipendenti, compresi i dirigenti. La decisione è maturata dopo l’incontro di martedì scorso tra la direzione, le RSU, le sigle sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm. Contestualmente, la società ha confermato un importante cambio ai vertici: Abramo Levato, direttore generale dal 2012, ha rassegnato le dimissioni. Levato lascia dopo dodici anni segnati da successi e difficoltà: "Abbiamo affrontato terremoti, pandemia e crisi internazionali, raggiungendo comunque traguardi significativi, come il record storico del 2023 con oltre 63 milioni di euro di fatturato".

Proprio dopo quell’anno eccezionale, è arrivato un repentino calo della produzione: circa 42 milioni nel 2024 e previsioni intorno ai 38 milioni per il 2025. "Con cinque stabilimenti e più di 540 dipendenti – ha spiegato – questi numeri non consentono una gestione finanziaria equilibrata. Non siamo senza ordini, ma la volatilità dei mercati ci costringe a ripensare la programmazione". Il nodo, chiarisce Levato, non è nella tecnologia o nei processi: "La lavorazione dei compositi è in crescita costante, ma il comparto automotive, che resta centrale per i nostri clienti, sta attraversando un rallentamento generalizzato. I grandi gruppi europei come Volkswagen, Mercedes e Porsche hanno ridotto la produzione e le ricadute sono evidenti lungo tutta la filiera".

Per fronteggiare la situazione, la proprietà francese si è affidata a un advisor esterno incaricato di valutare strategie di rilancio. La cassa integrazione straordinaria rappresenta solo il primo passo. "Non parliamo di dichiarazione di crisi – precisa Levato –, ma di un intervento temporaneo, utile per assorbire la flessione". Sul futuro, il manager sottolinea la volontà di reagire con dinamismo. "Abbiamo già avviato la diversificazione dei mercati, entrando con decisione in settori come difesa, aeronautica, aerospazio e nautica, dove la domanda cresce. Continueremo a investire in innovazione e competitività, cogliendo anche le opportunità della Zes".

Hp Composites, nata nel 2001, è oggi considerata una delle eccellenze europee nel settore dei materiali compositi, con clienti di livello internazionale. La fase che si apre sarà complessa, ma la storia recente dell’azienda dimostra una capacità di resilienza che resta un punto di forza per tutto il territorio ascolano. L’assessore regionale Andrea Antonini ha annunciato "la convocazione di un tavolo tecnico per mercoledì 10 settembre ad Ancona".