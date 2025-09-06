"HP Composites, servono strategie"

L’annuncio della HP Composites di Ascoli Piceno di ricorrere a 12 mesi di Cassa integrazione straordinaria per crisi industriale, accompagnato dalle dimissioni del direttore generale Abramo Levato (foto), ha sollevato forte preoccupazione. La misura riguarda circa 540 lavoratori, rendendo la vicenda delicata per la più grande azienda metalmeccanica del territorio piceno.

Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm e le Rsu aziendali hanno chiesto chiarezza e un piano industriale "serio, trasparente e condiviso" che non si limiti a gestire l’emergenza. "La priorità assoluta - hanno detto i segretari Alessandro Pompei, Samuele Puglia e Raffaele Bartomioli - è salvaguardare occupazione e reddito. La sola Cigs non basta: servono strategie per diversificare le produzioni e aprirsi a nuovi mercati".

Secondo i sindacati, la crisi non è esplosa all’improvviso ma si trascina da tempo, aggravata dal crollo delle commesse nel settore automotive: "Ferrari e Maserati hanno ridotto gli ordini, Porsche si è ritirata del tutto. Una contrazione ritenuta dall’azienda insostenibile con l’attuale assetto". I sindacati guardano con attenzione al piano di rilancio affidato a uno studio di consulenza, ma invocano anche l’intervento delle istituzioni.