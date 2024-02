Humanity festival, quest’anno protagonista. Rino Gaetano

Sarà il teatro Serpente Aureo di Offida a ospitare, sabato, alle 21, la semifinale della seconda edizione di Humanity Music Festival. La rassegna itinerante, organizzata dall’associazione La Decima, nasce con lo scopo di valorizzare l’arte delle parole in musica. L’edizione di quest’anno sarà dedicata a Rino Gaetano. Sul palco del Serpente Aureo saliranno otto semifinalisti, selezionati dalla giuria tecnica composta da Vince Tempera e Fabio Liberatori, che si esibiranno su una cover di Rino Gaetano e presenteranno un proprio inedito. La giuria in presenza - presieduta da Alfredo Rapetti Mogol in arte Cheope e composta da Alessandro Gaetano, nipote di Rino, Fabio Liberatori, Daniele Caracchi, giornalisti e rappresentanti istituzionali, decreterà quattro finalisti che domenica 3 marzo si esibiranno al teatro Sperimentale di Pesaro.