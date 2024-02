La Hydro-Therm impianti ricerca idraulici nelle costruzioni civili, da impiegare ad Ascoli ed in provincia. Propone un contratto a tempo determinato. Chi fosse interessato potrà inviare la propria candidatura all’indirizzo email stefano.mascetti90@gmail.com oppure contattare il numero di cellulare 329 3245879. Il centro per l’impiego di riferimento per questo annuncio è quello di Ascoli (Email: centroimpiegoascolipiceno.ido@regione.marche.it, Pec:regione.marche.centroimpiegoascolipiceno@emarche.it, Telefono: 0736/352800). Sempre al centro per l’impiego di Ascoli ci si dovrà rivolgere se interessati ad essere impiegati, invece, come manovale edile. L’annuncio è rivolto, in questo caso, a persone con non più di 30 anni. Quello proposto è infatti un contratto di apprendistato. Anche qui la sede di lavoro indicata è Ascoli. Per ulteriori informazioni il contatto di riferimento è il seguente: Litta Fabrizio, numero di cellulare 339 3724547.