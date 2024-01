I 100 anni della Scandolara: "Pronte nuove sfide per il futuro"

Scandolara ha festeggiato ieri mattina a Villa Pigna il centesimo anniversario. L’impresa nata nel Varesotto è attiva nel Piceno con la sua unità produttiva dal 1977. Fondata nel 1923 a Tradate, da un’idea di Donnino Scandolara che diede inizio – primo in Italia – alla produzione di tubetti deformabili in stagno destinati all’industria farmaceutica del dopo guerra, ben presto si è sviluppata come uno dei pochi tubettifici che produce packaging primario in plastica ed alluminio ad utilizzo farmaceutico, cosmetico, alimentare ed industriale. Una crescita in grandissima parte attribuibile a Cesare Gussoni, medico igienista e marito di Carla Scandolara, nipote del fondatore, cui va il merito di aver intuito, già alla fine degli anni ‘60, l’imminente boom del settore packaging, trainato a sua volta dall’espansione dell’industria italiana sempre più bisognosa di imballaggi sicuri e rispettosi delle proprietà chimiche ed organolettiche per i propri prodotti. Un’impresa familiare che è riuscita a coniugare tradizione ed innovazione, trasformandosi negli anni ’70 in una realtà industriale moderna. Una continuità garantita oggi dalla presenza in azienda, in qualità di Ceo, di Fabio Amilcare Gussoni, che è riuscito a portare avanti con successo nuovi progetti di sviluppo, introducendo importanti investimenti per ridurre le emissioni e per aumentare la produttività, incentrando il proprio focus sulla sostenibilità e la tutela dell’ambiente.

"Il futuro ci vede pronti a nuove sfide – commenta Gussoni – come quella di sviluppare ulteriormente il mercato e il prodotto. Di recente abbiamo sostenuto un notevole investimento: un impianto di abbattimento fumi di ultimissima generazione che, nonostante i volumi, ci permette di stare molto al disotto dei limiti di legge". La giornata è stata caratterizzata per la presenza anche di molti ex collaboratori in pensione e di tante personalità: tra queste il sindaco Marco Fioravanti, il sindaco di Folignano Armando Falcioni, il presidente di Confindustria Ascoli Simone Ferraioli con una nutrita delegazione di industriali. La festa, allietata dal trio ’The Tube’ Jazz Band, dalla benedizione del parroco aziendale don Andrea Tanchi, si è conclusa con la consegna agli ospiti di un segnaposto realizzato dalla Onlus ’L’orto di Paolo’ e una copia della monografia sui 100 anni della Scandolara, edita da Capponi Editore di Ascoli.