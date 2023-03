I 100 anni di Mario Malaigia, ex sindaco di Acquaviva Picena

Un compleanno speciale quello dei cento anni del dottor Mario Malaigia, festeggiato nel calore della sua famiglia. A portare il messaggio di auguri a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, il sindaco Sante Infriccioli e i membri della Giunta comunale Marianna Spaccasassi e Piera Rossi. Cento candeline per un cittadino protagonista della storia di Acquaviva Picena. Sindaco dal 1960 al 1975 si è adoperato per valorizzare il Castello Medioevale rubandolo all’abbandono di quegli anni, facendolo diventare un’attrattiva turisticomondana per decenni. A lui è dovuta la realizzazione dei giardini pubblici nella Fortezza, la costituzione della Pro Loco, la Zona Industriale, il campo sportivo. Da vero appassionato di sport, nel 2009 ha pubblicato un libro sul ciclismo dal titolo ’La storia del Giro d’Italia, un’affascinante corsa di campioni lunga un secolo’. E’ stato insegnante nella scuole elementari e medie di Acquaviva e uno dei primi corrispondenti d’Italia del giornale ’Stadio’. Felice il sindaco Infriccioli per aver condiviso con il professor Malaigia e i suoi familiari questo giorno.