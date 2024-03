I 100 anni di nonna Linda: "Mi piace ancora lavorare a maglia"

Nonna Linda festeggia il traguardo di 100 anni. Oggi Linda Maroni festeggerà circondata da parenti ed amici il traguardo di un secolo di vita. Esempio di vita e orgoglio per la sua famiglia. Quella di Linda è la storia di una donna forte, determinata, che ha vissuto tra lavoro e famiglia. Nata il 16 marzo del 1924 a Cossignano, da piccola si trasferisce a Castignano e qui vive finché non si sposa. Dal matrimonio è nata la figlia, Giuseppina Gabrielli, insegnante di Grafica all’Istituto d’Arte di Ascoli. "Mio padre – racconta ancora lucida e in buona salute nei suoi cento anni – era cavaliere di Vittorio Veneto, aveva partecipato alla Prima Guerra Mondiale. Sono nata in una famiglia numerosa, di 20 persone. Da piccola ho frequentato fino alla terza elementare, per andare a scuola dovevo fare un lungo tragitto. Eravamo piccoli, ma lavoravamo nei campi, insieme ai miei cugini. Durante la mia giovinezza ho lavorato in campagna come bracciante agricola, aiutavo anche i vicini. Mi sono sposata a 22 anni con Adamo Gabrielli di Offida, anche lui faceva parte di una grande famiglia contadina. Faceva il cantoniere provinciale e lavorava nella strada che da Cossignano si snoda verso Offida. Abitavamo in una casetta sul fiume Tesino, vicino al ponte, tutti la chiamavano la casa delle bambole. Ho vissuto lì fino a 90 anni. Abbiamo coltivato quel pezzetto di terra, lavorando sodo, con amore e dedizione. Per una trentina d’anni ho lavorato anche in un forno mi alzavo alle 5 del mattino. A 90 anni mi sono ritirata a casa di mia figlia a Castignano. Lavoro ancora: sferruzzo a maglia, faccio di continuo quadrati per confezionare coperte, non fanno in tempo a comprare la lana per quanto sono veloce a lavoro". Insomma 100 anni d’onore e di amore, vissuti a pieno tra le colline Picene, attraverso guerre e fatti storici, che oggi la maggior parte della popolazione conosce solo dai libri di storia.

Maria Grazia Lappa