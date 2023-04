I 100 anni di nonna Marietta

Festa grande a Castorano. Il 28 marzo Maria Corradetti, conosciuta da tutti come ’Marietta’ ha compiuto 100 anni. "È l’unica centenaria di Castorano – commenta soddisfatto il sindaco Graziano Fanesi –. Stimata e benvoluta da tutti in paese, è stata una grande e instancabile lavoratrice. Ha voluto festeggiare con parenti, amici di sempre domenica scorsa al Casale. Rinnovo il mio augurio per questo importante traguardo". Maria Corradetti è stata festeggiata attorniata dalla famiglia: i due figli Gina e Franco (Vagnarelli), dai nipoti Sabrina, Simona e Andrea e Fabio, e i numerosi pronipoti Violante, Lorenzo e Federico, Caterina, Matilde e Beatrice. Cento anni di vita caratterizzata anche da eventi drammatici, padre emigrato prima in Germania e poi in America, che costruisce una casa e nel ‘39 trasferisce la famiglia da Offida a Castorano, in campagna, poi la morte. Diciottenne sposa Giuseppe, che parte per la Seconda Guerra mondiale, rimanendo lontano da casa per anni, salvato dalla deportazione in un campo di concentramento tedesco torna a Castorano a piedi, passando per i fossi, restando il più possibile nascosto dai tedeschi, anche una volta giunto a casa". Nel ‘55 Maria e Giuseppe si trasferiscono dalla campagna al paese, lui trovò lavoro nel consorzio a Castel di Lama, mentre lei divenne dipendente di una succursale a Castorano. Attualmente vive alcuni periodi dell’anno con il figlio Franco a Fermo e altri con la figlia.