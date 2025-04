I 109 anni di nonnina Maria

Maria Giacomini e la nonnina di Monteprandone, ma anche la donna più longeva della provincia di Ascoli. Sabato, assistita dai familiari, ha spento 109 candeline alla presenza del sindaco di Monteprandone Sergio Loggi. Originaria di Ascoli, da undici anni vive in casa del figlio Emidio che si prende cura di lei. Avendo origini contadine, sin da piccola, ha lavorato in campagna. Tanti i ricordi d’infanzia che affiorano alla sua mente tra gli altri quello delle due sorelle che lavoravano nel settore dell’industria bacologica ascolana. Vedova di Guido Pagliacci, storico dipendente della Sgl Carbon scomparso diversi anni fa, ha avuto due figli, Luciana ed Emidio e tre nipoti Andrea, Fabio e Gianluca. "Un traguardo straordinario che la conferma come la cittadina più longeva del Piceno – afferma Loggi – Auguri a Maria dall’intera comunità e un abbraccio al figlio Emidio, alla nuora Cinzia e a tutta la famiglia".