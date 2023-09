I 20 anni degli Allevi Parrucchieri. Ospite d’onore Enzo Angileri

Grande festa per gli Allevi parrucchieri (Cristiano e Maurilio Allevi) che oggi, dalle 17, nel rinnovato salone in via Napoli nel quartiere di Porta Maggiore, spegneranno le prime venti candeline di attività. Un pomeriggio da trascorrere insieme a vecchi e nuovi clienti nel corso del quale le ore da passare in compagnia saranno allietate dalla musica del ‘Due Acustic’, dall’arte di Patrizia Giacomini che esporrà quadri e sculture e dal buon cibo della pasticceria Angelo. Ma non è finita qui, ospite d’onore dell’evento sarà Enzo Angileri. Definito come ‘l’uomo dietro i capelli dell’elite hollywoodiana’, Angileri è oggi uno degli hair stylist più quotati nel mondo delle celebrities e dell’hair styling cinematografico. Fa i suoi clienti Charlize Theron, Jennifer Lopez, Katie Holmes, Rene Russo, Lucy Liu, Nicole Kidman, Dakota Johnson, Reese Witherspoon, Shakira, Tom Cruise, George Clooney, Madonna, Jodie Foster, Katy Perry.

l. c.