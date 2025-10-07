I 20 anni di attività della filiale Bcc:: "Punto di riferimento"

Venerdì scorso la filiale di Porto d’Ascoli della Banca di Ripatransone e del Fermano, in via Val Tiberina, ha celebrato vent’anni di attività. Fu fondata dall’ex presidente Michelino Michetti ed i suoi collaboratori. "Nel tempo la filiale è diventata un punto di riferimento per i privati, le famiglie, le imprese, ma anche il mondo dell’associazionismo del quartiere e della zona Agraria in particolare – afferma Donatella Simonetti, presidente della Banca di Ripatransone e del Fermano – Una filiale che è cresciuta nei numeri e nelle dimensioni e, da alcuni mesi, c’è l’importante novità legata all’apertura del Centro imprese e quella imminente del Polo Crediti della Banca, nei locali di proprietà adiacenti appositamente ristrutturati". L’organico della filiale è oggi composto anche dal vice direttore Luca Offidani e dai collaboratori Marianna Matricardi e Riccardo Elsini, oltre ad altri colleghi esperti assicurativi e del credito che frequentano la filiale per offrire servizi specialistici. "Quest’anno festeggiamo un traguardo importante che vogliamo condividere con tutta la comunità, che in questi anni ci ha scelto, sostenuto e accompagnato – ha dichiarato la direttrice di filiale, Cinzia Cicchi – Dal giorno dell’apertura, nel 2005, siamo cresciuti insieme ai nostri clienti, cercando sempre di offrire un servizio attento, semplice e vicino alle esigenze di tutti. Vent’anni fa abbiamo aperto le porte con entusiasmo e oggi, con lo stesso spirito, guardiamo al futuro".