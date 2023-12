I 20 anni di ’I Care’: serata speciale nella sala parrocchiale

L’associazione ’I Care’ ha compiuto venti anni di attività e i suoi iscritti hanno deciso di celebrare l’evento con una serata di intrattenimento che si terrà domani, con ingresso libero dalle ore 20, nella sala parrocchiale di Madonna della Speranza. Sarà possibile ammirare un’opera del pittore naif grottammarese Giacomo Pomili ’Il Tarpato’, venuta casualmente in possesso dell’associazione attraverso uno dei progetti di solidarietà che la caratterizzano. Tra vestiti e coperte, scaricate da qualcuno davanti all’associazione, i volontari hanno riconosciuto il dipinto del Tarpato. In seguito l’opera sarà esposta nel ’Museo Il Tarpato’ in piazza Peretti, insieme alla collezione comunale permanente. ’I Care’, organizzazione di volontariato ed ente del Terzo Settore, con circa 40 volontari, creata e guidata dal presidente Marco Bruni, negli anni ha svolto numerose iniziative culturali e sociali. Tra i progetti più rilevanti i ’Cacciatori di briciole’ impegnati contro lo spreco alimentare, che con il cibo raccolto aiuta circa 70 famiglie, cui si sono affiancati i ’Cacciatori di panni’ che raccolgono abiti usati in buono stato e piccoli oggetti utili per i bambini e per la casa, anch’essi donati alle famiglie in difficoltà.