I 25 anni della filiale della Bcc:: "Ormai fa parte della comunità"

La filiale di San Benedetto della Banca di Ripatransone e del Fermano, in via Manzoni, ha celebrato i suoi venticinque anni di attività. "Si tratta di un traguardo che, assieme ai colleghi, oggi in quiescenza, De Renzis e Bertolotti, mi coinvolge particolarmente – ha detto Vito Verdecchia, direttore generale della Bcc di Ripatransone e del Fermano – l’ho davvero vista nascere, è cresciuta considerevolmente sia nei volumi sia nelle risorse impiegate e, fino all’ottobre 2006, per me è stata teatro di nuovi incontri, intense relazioni, conoscenze preziose".

La presidente Donatella Simonetti spiega come la Banca guarda al territorio costantemente per capire quali servizi possano essere funzionali allo sviluppo del tessuto socioeconomico locale: "Una filiale come quella di San Benedetto, che festeggia venticinque anni, è un esempio di come le nuove tecnologie possano potenziare la nostra vocazione a rendere il territorio e i suoi attori, famiglie, imprese, liberi professionisti, più competitivo".

L’organico della filiale è oggi composto dal direttore Mario Giudici, dal vice direttore Giuliano Filiaci e dai collaboratori Lorenzo Giacomozzi, Adalgisa Ficcadenti e Claudio Urbani, oltre ad altri colleghi esperti assicurativi e del credito che frequentano la filiale per offrire servizi specialistici.

La filiale con gli anni è diventata un punto di riferimento per la collettività locale e non solo – ha aggiunto Mario Giudici, direttore della filiale di San Benedetto – È, come mi piace definirla, la banca di famiglia. Alcuni tra i primi clienti di allora sono oggi diventati i nonni dei nuovi giovani correntisti. Nel corso degli anni, la filiale è diventata elemento integrante della comunità, ha visto crescere e prosperare numerose aziende, ha aiutato famiglie a realizzare i propri sogni".

Marcello Iezzi