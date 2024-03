I 30 anni del Brecciarol Bar: resta un punto di riferimento

Inaugurato nel 1994, con il passare dei decenni è diventato un vero e proprio riferimento non solo per il quartiere ma per tutta la città. Storiche, ad esempio, le ricche colazioni offerte a generazioni di giovani che il sabato sera andavano a ballare e, prima di andare a dormire, si fermavano lì a mangiare un cornetto e bere un cappuccino. Il Brecciarol Bar, ieri, ha compiuto 30 anni. Un traguardo prestigioso, quello tagliato dall’attività fondata da Giovannina Polidori e attualmente gestita dal figlio Mario Tisi. All’interno del bar ha lavorato, nel corso degli anni, tutta la famiglia. Su tutti, anche Maria Tisi. Un locale che ha fatto la storia cittadina e che, a distanza di tre decenni, continua ad essere un luogo di incontro e di riferimento per tanti ascolani.