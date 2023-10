I 30 anni della scuola di architettura e design dell’Unicam

Con 283 nuovi immatricolati ai quattro corsi e 900 studenti iscritti in totale (il dato è in crescita), la scuola di architettura e design ‘E. Vittoria’ dell’Università di Camerino si appresta a iniziare i festeggiamenti per i trent’anni dalla sua istituzione. Era l’1 ottobre 1993 quando, grazie all’impegno e alla volontà di un comitato tecnico organizzatore presieduto da Eduardo Vittoria, nacque la Facoltà di architettura dell’Unicam con sede ad Ascoli, divenuta poi ‘Scuola’ nel 2009 con l’entrata in vigore del nuovo statuto dell’ateneo e intitolata nello stesso anno al professor Vittoria. La Scuola attualmente ha attivi due corsi di laurea triennale e due corsi di laurea magistrale, master altamente professionalizzanti, corsi di dottorato di ricerca, didattica e ricerca di eccellenza. Il programma del trentennale vuole celebrare tutto questo attraverso un ricco calendario di eventi culturali, seminari, incontri, conferenze, mostre e cineforum, su temi della ricerca e della cultura del progetto in architettura, design e urbanistica, che si aprirà il 6 novembre per concludersi il 15 dicembre. Prima, mercoledì primo novembre, il rettore Unicam, Claudio Pettinari, passerà il testimone al prorettore vicario, nonché rettore eletto, Graziano Leoni. "Sulla Saad – dice Pettinari – l’investimento che facciamo è superiore ai 6 milioni di euro: tra docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo sono circa 80. L’ investimento in servizi agli studenti supera il milione e mezzo di euro, in strutture, ovvero per rafforzare i laboratori, è intorno a mezzo milione. A ciò si aggiungono le risorse per la ricerca. Oggi l’ateneo investe più di un milione di euro l’anno per ogni corso di laurea attivo ad Ascoli, per consentire ai nostri studenti di avere spazi, strutture e strumentazioni idonei". "Trent’anni fa – continua Leoni – l’università di Camerino si arricchiva di una dimensione che prima non c’era, che è quella progettuale. E’ stata una scintilla che sta dando grande impulso all’intera Unicam". "Il file rouge che lega gli eventi per il trentennale – conclude il direttore Massimo Sargolini –, nell’arco temporale di un mese, intende rispondere a una domanda di fondo: il ruolo oggi di una scuola di architettura e design rispetto alle esigenze della società contemporanea". Info www.unicam.it.

