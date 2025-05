I 30 anni di villa Aniana

Villa Aniana di Massignano ha compiuto 30 anni di attività. Un importante traguardo per la storia di due famiglie Scipione e Sacchi, che da un piccolo ristorante alle porte di Massignano, hanno portato avanti un progetto, creando una realtà più ampia che sta dando grandi soddisfazioni. "Non avremmo potuto raggiungere tutto questo senza il prezioso aiuto dei dipendenti e collaboratori e ovviamente del nostro Franco che da lontano ci sostiene – afferma la direzione – Sono trascorsi 30 anni da quando la classica ristorazione e l’esperienza turistica ha allargato i propri confini accogliendo il mondo del benessere e dell’innovazione, che di recente hanno preso forma nella nostra Spa Orchidea e in nuove camere. La passione che in questi anni abbiamo messo nel lavoro viene ricompensata quando il sorriso degli ospiti, i ringraziamenti e la promessa di rivedersi ci arrivano di anno in anno".