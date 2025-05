I 35 anni del Borgo Solestà

Fondata nel 1990 per offrire un’opportunità di aggregazione e di crescita ai ragazzi del quartiere, è diventata un punto di riferimento a livello provinciale vantando uno tra i più importanti settori giovanili del Piceno. La Polisportiva Borgo Solestà compie 35 anni e, per celebrare nel migliore dei modi questo traguardo prestigioso, che di fatto annovera la società gialloblù tra le più longeve associazioni sportive ascolane, sono stati organizzate tre giornate di festa, in programma dal 6 all’8 giugno al campo di Monterocco.

Tanti gli appuntamenti promossi per l’intero weekend tra tornei, stand gastronomici, musica e momenti amarcord assolutamente da non perdere. E’ prevista anche la partecipazione di quei calciatori che sono cresciuti proprio al Borgo Solestà e che, negli anni, sono riusciti a costruirsi un’importante carriera. Su tutti, ad esempio, spiccano i nomi di Gianluca Carpani (centrocampista dell’Ascoli), Simone De Santis (difensore del Pineto) e Jacopo Ciarmela (ex Juventus).

Il programma è ricco. Si comincerà venerdì 6 giugno, appunto, con il Memorial intitolato alla figura di Padre Paolo Storani, storico frate della parrocchia di San Giacomo delle Marca che fu tra i fondatori della Polisportiva. A scendere in campo, nel torneo, saranno le formazioni ‘Pulcini misti’ di ben 14 società marchigiane. Si giocherà il 6 e il 7 giugno dalle 15.30 alle 19, mentre domenica 8 giugno spazio alle finali dalle 9 alle 13, con le successive premiazioni.

La giornata di domenica 8 giugno, poi, sarà caratterizzata anche da alcune partite di calcio integrato, a partire dalle 16. L’occasione sarà quella giusta per dare ulteriore lustro al progetto ‘Facciamo goal alla disabilità’, che la Polisportiva Borgo Solestà porta avanti ormai da diversi anni e che ha permesso di raggiungere risultati straordinari, consentendo a tanti ragazzi diversamente abili di fare sport, stringere nuove amicizie e divertirsi grazie al calcio.

Alle 21, infine, il ‘Gran Galà’ (sempre al campo ‘Camaioni’ di Monterocco) per i 35 anni della società sportiva. A salire sul palco saranno alcuni tra i soci fondatori, ma anche i dirigenti e gli allenatori che hanno fatto la storia della Polisportiva.

Matteo Porfiri