I 70 anni della scuola Sacconi

Compiuti i 70 anni la Scuola Media ’G. Sacconi’, di San Benedetto, guarda al futuro. La dirigente scolastica, Giuseppina Carosi, punta sulle molteplici potenzialità degli studenti. L’Istituto accompagna i tradizionali corsi di studio della lingua inglese e di una seconda lingua comunitaria a scelta tra Francese e Spagnolo con la possibilità di beneficiare di corsi certificati Cambridge. Ricca è la disponibilità di dispositivi digitali nei laboratori che permettono di accompagnare l’apprendimento utilizzando il linguaggio delle ultime tecnologie. Prevista mobilità Erasmus per alunni e docenti nelle principali città europee, la scuola sperimenta corsi di potenziamento dell’educazione fisica, Scacchi, Robotica, modellazione in stampa 3D e Intelligenza Artificiale. Ogni ulteriore informazione è disponibile sul sito istituzionale della scuola e su appuntamento le famiglie possono essere ricevute per visitare la scuola e avere ulteriori informazioni.