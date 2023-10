I 70 anni di Frate Mago

Oggi padre Gianfranco Priori, rettore del Santuario Madonna del Lambro, alias Frate Mago, festeggia 70 anni. Con la passione per la prestidigitazione, Priori è stato ospite di diverse trasmissioni televisive, tra cui "Uno mattina", "I Fatti Vostri", "Costanzo show", ma si è esibito anche davanti a papa Francesco, in Vaticano. Decine le sue apparizioni in spettacoli teatrali e di piazza, grazie anche all’associazione Lido degli Aranci che ne ha fatto uno dei principali artisti del suo sodalizio. Il compleanno sarà festeggiato all’hotel Calabresi con la presenza di amici a lui vicini nel mondo dello spettacolo, come: ‘Nduccio, Angelo Carestia, Emidio e Vinicio e di autorità del territorio, come il giornalista RAI Vincenzo Varagona, il sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi, e il suo predecessore, Enrico Piergallini e il presidente Amat Piero Celani poi Mauro Mario Mariani e Massimiliano Ossini.