I 90 anni di Gino, ’Il segretario’ di Castel di Lama

Novanta anni: questo il traguardo del nostro affezionato lettore Gino Simonetti, il segretario, come tutti lo chiamano a Castel di Lama, visto che per 40 anni ha ricoperto il ruolo di segretario nella scuola media ‘Enrico Mattei’ a Castel di Lama. Una vita a servizio della scuola e della cittadina, visto che per 30 anni è stato anche nella Pro Loco di Castel Lama. Il suo impegno sociale è indiscutibile. "Sono nato in via Diaz, la Rua Ceca, sono un lamense doc, della Bottegola – racconta –. Eravamo 10 figli, mio padre era Romanì, vendeva vino nella rua Ceca. Sono entrato nel comune di Castel di Lama nel 1956, con le giornate obbligatorie e poi il 1 ottobre del 1959 sono stato assunto come segretario della scuola media ‘Enrico Mattei’ di Castel di Lama, quando allora era preside Noricini Pala e il segretario del comune era Mario Mariani. A scuola c’erano 73 insegnanti, 11 bidelli e 4 applicati, sono stato sempre al loro fianco, ho vissuto per la scuola". Simonetti ha seguito intere generazioni nella formazione e nella crescita umana, amato e rispettato da tutti per il suo carattere affabile, sempre cordiale e soprattutto per la sua profonda rettitudine. Persona di immenso valore sia culturale che umano. "Già dalla mia assunzione a scuola – ricorda – ho cominciato a leggere il Resto del Carlino, ci chiesero quale giornale volevo e scelsi il Carlino, da lì sono rimasto un fedele lettore, un giornale a cui sono profondamente legato, leggo con passione, ogni giorno, ogni pagina. E’ per me uno dei momenti più importanti della giornata. Nella mia vita ho avuto tante gioie: mia moglie Fausta, un matrimonio durato 61 anni, che mi ha regalato due splendidi figli: Susy e Giangiacomo, ma anche dolori, quest’ultimo non c’è più, ma è nel mio cuore per sempre". Un uomo forte e determinato Gino, che nel corso degli anni ha saputo guadagnare la stima e il rispetto di tutti.