I balneari: "Il Comune ora ci aiuti"

Un incontro tra balneari e amministrazione comunale per convincere il vertice comunale a portare avanti la battaglia della categoria. È quanto ha chiesto oggi il presidente Itb Giuseppe Ricci, intervenuto nel bel mezzo di un consiglio comunale, presieduto, tra l’altro, da alcune decine di balneari, venuti ad assistere alla discussione sulla proroga delle concessioni. Nel prendere la parola, Ricci è stato invitato dalla Polizia Municipale e dal presidente Eldo Fanini a non interrompere la seduta, ma il titolare dello chalet ‘Stella Marina’ ha fatto in tempo a chiedere un confronto con sindaco e giunta. Questo, salvo rinvii, dovrebbe tenersi giovedì 1° febbraio. La presenza dei balneari è da spiegarsi con l’interrogazione presentata da Paolo Canducci, con cui quest’ultimo ha contestato la proroga al 31 dicembre 2024 delle concessioni. "Abbiamo deciso la proroga per dare un po’ di certezza a questa categoria – ha risposto l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli – perché possa affrontare la prossima stagione con la dovuta serenità. Non ci è sembrato giusto che, in questa fase di interlocuzione istituzionale abbastanza confusa, a farne le spese fossero i concessionari. È importante che queste risorse trovino un utilizzo il più possibile proficuo per la comunità sambenedettese. Avremmo potuto estendere la proroga fino al 2025, ma non lo abbiamo fatto. Per noi il caos si raggiungerà nei comuni in cui verranno pubblicati i bandi: ci saranno sicuramente ricorsi per l’annullamento delle gare e per la richiesta di eventuali danni".

Immediata la replica del consigliere di minoranza: "La mia interrogazione è a tutela degli attuali concessionari – ha spiegato – Avevo indicato un percorso per dare una reale garanzia al settore: sarebbe bastato iniziare le procedure di gara, specificando che le assegnazioni ci sarebbero state in autunno o in inverno. In questo modo i balneari avrebbero avuto la stagione assicurata. Con questa decisione, invece, si dà l’idea che si possa saltare la Bolkestein. Una recentissima sentenza della Cassazione apre uno spiraglio per il riconoscimento di un indennizzo agli attuali gestori: questo comune dovrebbe lottare perché il governo fissi i criteri per l’indennizzo". Al termine della diatriba alcune voci si sono levate dalla platea, per protestare contro gli indirizzi scelti dall’Ue. "Chiediamo che il sindaco sia il primo sostenitore della nostra battaglia – ha chiosato Ricci a margine del consiglio – il comune deve farsi parte attiva in questa storia".

Giuseppe Di Marco