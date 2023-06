I balneari tirano dritto, Ricci: "Spiagge fuori dal demanio"

Dopo l’incontro che i balneari hanno avuto venerdì con il Governo, in molti hanno gridato al "nulla di fatto", ma il presidente dell’Itb Italia, il sambenedettese Giuseppe Ricci, non la pensa così. "Il Governo –dice Ricci – ha istituito un tavolo tecnico traministeri interessati, Regioni e un membro per ogni associazione di categoria dei balneari maggiormente rappresentative", tra cui ITB Italia con Giuseppe Ricci. Per il ministero dell’Economia, uno degli esponenti era Marco Mancini ex comandante della capitaneria di Porto di San Benedetto. Il tavolo è già stato convocato per la riunione che si terrà il 4 luglio a Roma. "E’ stato deciso di incontraci subito con l’intenzione di risolvere la situazione in tempi giusti – ha affermato Ricci –. La mappatura delle spiagge va bene per dire all’Europa che non c’è scarsità di spiagge, per cui non necessità mettere le concessioni all’asta. Dalla mappatura si potrà capire fino a quando, a livello di coste italiane, ci sarà posto per le richieste di chi vorrà fare una struttura balneare. Questo a livello nazionale e non in un preciso luogo dove esiste già un concessionario". Giuseppe Ricci, però è andato addirittura oltre ed ha chiesto di rivedere i confini demaniali che potrebbero portare fuori dalle secche la maggior parte delle concessioni. "Le spiagge non sono ferme, crescono o diminuiscono e quindi c’è da verificare, attraverso la mappatura, quelle che già potrebbero essere fuori dalle competenze del demanio. Per andare fuori da quanto impone l’Europa con la Bolkstain, potrebbero essere rivisti i confini mettendo fuori le strutture dalla morsa del demanio. Lo Stato – continua Ricci – potrebbe fare ottimi incassi e salvare le 300 mila famiglie che lavorano nel settore". Ricci prevede quattro fasce di interesse in base alla valenza balneare con cifre concordate, attraverso le quali il concessionario, per un numero congruo di anni, paga la tassa di riferimento ed avrà la possibilità di fare investimenti. In questo modo si migliorerebbe l’offerta balneare e il futuro del turismo in Italia.

Pietro Aureli presidente di Cupramare balneari ha aggiunto: "Rispetto tutte le proposte, anche quelle che da tempo porta avanti il collega Ricci, poiché l’attività sindacale deve puntare al massimo risultato utile per gli iscritti. Dal 2007 sono state fatte tante proposte che si sono perse nei meandri della politica. Oggi è fondamentale salvaguardare il patrimonio e gli investimenti effettuati negli anni e questa è certamente una posizione irrinunciabile".

ma. ie.