I bambini aprono Carnevale. Stamattina le scuole nelle piazze. Ecco tutte le classi protagoniste

E’ tutto pronto per il via all’edizione 2025 del Carnevale di Ascoli. Oggi, Giovedì Grasso, alle ore 9.30 si partirà come sempre dagli studenti: un totale di 29 gruppi e 1500 alunni in maschera (oltre 200 in più rispetto allo scorso anno) che animeranno Piazza del Popolo e Piazza Arringo, a cui vanno aggiunti altri 153 bambini che si maschereranno in classe. Le esibizioni saranno precedute dal tradizionale rito di apertura, con Re Carnevale interpretato da Enrico Petrucci alla testa del corteo insieme a Buonumor Favorito, Lu Sfrigne e gli ‘Zannetti’ col carretto trainato dal somarello. Il tutto coordinato dall’infaticabile Antonio D’Ascanio. La conduzione del Carnevale delle scuole sarà affidata come sempre a Marco ‘Micio’ Regnicoli, in piazza del Popolo, e a Stefania D’Agostino in piazza Arringo. Dalle ore 16, poi, ci sarà un altro momento molto atteso e coinvolgente per i più piccoli grazie alla Festa dei bambini con "Disneiamo".

In piazza Arringo si esibiranno: alle 9.40 primaria Malaspina 2° A Tp con "Nu seme bestie rare!"; alle 9.50 Malaspina 2° B tempo pieno con "Chesta è na cettà de cultura"; alle 10 Malaspina 1° A e 1° B Tp con "Carnevale degli animali"; alle 10.10 Malaspina 1° A con "La Bottega de Pippe lu matte"; alle 10.20 scuola media Ceci-Cantalamessa con "Li capulavur de lu sole c’ canta"; alle 10.30 Malaspina 5° A Tp con "Iemece vié… Pozza i bè"; alle 10.40 Villa Pigna sezioni A e B con "Li maestre è ditte che faceme li femèra"; alle 10.50 scuola media Luciani con "Ok boomer, Lol zoomer: alla fine ce seme capite"; alle 11 Rodari con "Chi la vò cotta, chi la vo cruda"; alle 11.10 Sant’Agostino 2° e 5° con "E’ biell ma non balla!"; alle 11.20 Sant’Agostino 1° e 3° con "A carnevale ogni storiella vale"; alle 11.30 San Domenico con "Lu core o li tecnologie: chi la sponda?"; alle 11.40 Malaspina 5° B Tp con "Malaspin tour"; alle 11.50 Falcone-Borsellino 5° con "La Quintana fòre dallo Squarcia".

In piazza del Popolo si esibiranno: alle 9.40 Infanzia Sant’Agostino con "Ieme a scola pelite e pettinate e rresceme tutte zuzze e scengiate"; alle 9.50 Infanzia San Domenico e Malaspina con "Seme tutte strane ma…velemece bbè"; alle 10 Monticelli 5° A con "Rap dell’Olimpo"; alle 10.10 Malaspina 4°B Tp con "Ce trasfereme alla Banca d’Italia"; alle 10.20 Stella di Monsampolo 2° B con "Lu matrimonie de li cucciole birbe"; alle 10.30 Preziosissimo Sangue con "La liva fritta"; alle 10.40 Infanzia e Primaria Montessori con "Li girannelù"; alle 10.50 Montessori 4° A con "Itiner…Arte"; alle 11 I. Masih con "Ce la canteme e ce la balleme"; alle 11.10 San Serafino (tutte le classi) con "La carica dei 110"; alle 11.20 Infanzia Roccafluvione sezione A con "Gli Ambasciatori del mondo"; alle 11.30 Infanzia Roccafluvione sezione B con "L’oro nir de Roccafluviò"; alle 11.40 Malaspina 4° A Tp con "Quanne è tande ‘alle a candà ‘nze fa mai dì"; alle 11.50 Malaspina 3° A e 3° B tempo pieno con "Mala tempora currunt…era megghie quann era pegg"; media D’Azeglio (tutte le classi) con "2005: D’Azegliodissea nello spazio".

Per domani, invece, una doppia novità: alle 16, all’ospedale Mazzoni, Lu Sfrigne e Buonumor Favorito incontreranno i bambini nel reparto di Pediatria, mentre la sera, alle 20, per la prima volta si terrà il ’Gran ballo a corte’, con costumi d’epoca al teatro Ventidio Basso. Sabato 1 marzo, alle ore 11 in Piazza del Popolo è previsto un laboratorio didattico gratuito per i bambini su ’Storie di maschere e Carnevali’. Nel pomeriggio, dalle 16, concerto di ’Vhs Disney Rock Band’. A seguire, dalle 17, sarà la volta del concorso per gruppi mascherati categoria ’OB’ (Omnia Bona). Alle 17,30, invece, tornerà nella Loggia dei Mercanti la tradizionale ‘Raviolata’. Dalle ore 20, poi, tornerà anche il veglione al Circolo Cittadino.

Valerio Rosa