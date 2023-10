I bambini festeggiano Halloween giocando a basket

Halloween e Minibasket al Palazzetto dello Sport di Petritoli, per un momento di festa in punta di canestro. Un evento che si è tenuto in collaborazione con Fip Settore Minibasket, dall’Asd Nuova Petritoli Basket, che da oltre 20 anni svolge la propria attività nel comune di Petritoli. Presenti 100 mini-cestisti Scoiattoli e Pulcini provenienti dai Centri Minibasket di Fermo, Montegranaro, Monte Urano, Porto San Giorgio, Montegiorgio e Petritoli che hanno dato vita ad una festosa mattinata di sport e divertimento dandosi battaglia in partite 3 contro 3 su 3 campi da basket realizzati nel rinnovato palazzetto dello sport comunale, per la regia di Simone Del Prete, referente provinciale minibasket e istruttore.