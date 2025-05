I bambini tra terra, semi e piante. Ecco l’Orto di San Francesco

Inaugurata, all’Istituto comprensivo ‘Don Giussani’ di Monticelli, l’Aula Verde multidisciplinare ‘Orto di San Francesco’, progetto realizzato da Anteas su finanziamento della Regione e patrocinata dal Comune. L’iniziativa si contraddistingue per il forte valore sociale ed educativo. E’, infatti, stato realizzato uno spazio di relazione, un’aula verde, luogo inclusivo e strumento didattico, dove realizzare molteplici attività ed iniziative mirate al miglioramento del benessere di alunni, famiglie e insegnanti. Il progetto, che ha visto il coinvolgimento degli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e della prima classe della scuola primaria, ha fatto registrare al suo primo appuntamento la partecipazione di oltre 100 studenti che si sono cimentati in laboratori con attività di manipolazione e semina per i più piccoli e attività creativo espressive per gli alunni delle classi prime. L’obiettivo del progetto ‘Orto di San Francesco’, che vede il coinvolgimento di numerosi professionisti che gratuitamente collaborano alla sua realizzazione, è quello di promuovere i valori di una comunità educante in un’ottica di dialogo costruttivo tra generazioni e coinvolgimento attivo delle famiglie, dei nonni e degli anziani del quartiere. "Il giardino - spiega il presidente di Anteas Antonio Poli - è stato attrezzato con uno spazio dedicato all’orto per la coltivazione di piante, ortaggi ed erbe aromatiche, alberi da frutto e siepi miste realizzate con molteplici specie arboree così da favorire la biodiversità e promuovere buone pratiche, per offrire molteplici spunti educativi per lo svolgimento delle più svariate attività da tenersi all’aria aperta".

Matteo Porfiri