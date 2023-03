I banditi dell’olio usato Traffico illecito, 8 nei guai

I carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Ancona, in collaborazione con il Gruppo tutela ambiente di Roma e Napoli, hanno eseguito ieri otto misure cautelari non custodiali, emesse dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ancona, nei confronti di otto soggetti coinvolti nel reato di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti, inerente il recupero degli oli vegetali esausti. L’inchiesta ha riguardato anche il Piceno. Sono stati contestati i reati di illecito traffico di rifiuti, furto aggravato, concorrenza illecita con violenza e minaccia, aggravati dall’associazione di tipo mafioso. E’ stata riconosciuta la gravità indiziaria con riferimento alla posizione di otto soggetti dimoranti fra Napoli, Brindisi, Lecce, Bologna, Caserta. L’investigazione è stata condotta per quasi due anni, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona, durante i quali, dall’iniziale riscontro di numerosi furti aggravati di olio vegetale esausto, raccolto in appositi contenitori dislocati nelle vie urbane di vari comuni marchigiani, è stato possibile individuare un’attività organizzata di traffico illecito di rifiuti, facente capo a una pluralità di soggetti. L’attività criminale, riconducibile a ditte dislocate tra Grottammare, Martinsicuro e la Campania, effettuava operazioni di raccolta illecita di olio vegetale esausto presso i contenitori di raccolta posti nelle vie urbane, danneggiandoli, oppure presso sedi commerciali, senza le previste autorizzazioni.

L’olio trafugato, successivamente, veniva illecitamente stoccato presso lo stabilimento a Grottammare e poi trasportato presso altre ditte fuori regione, in assenza di formulari di identificazione rifiuti, determinando, così, una totale assenza di tracciabilità del rifiuto. Dalla disamina delle visure camerali e dall’analisi della documentazione, è emerso che le ditte coinvolte in Campania (Fargeco., Biofaroil e Soloil Italia), oltre ad operare nel medesimo settore commerciale, avevano un legame strutturato e solido, in quanto i rispettivi amministratori erano parenti, condividevano le stesse sedi e utilizzavano vicendevolmente mezzi e dipendenti. Rilevante è il legame che è emerso con la criminalità organizzata, essendo i reati in contestazione aggravati ai sensi dell’art. 416 bis.1. c.p. dalla finalità di agevolare il sodalizio camorristico denominato clan Moccia, attraverso l’intestazione delle compagini sociali e anche mediante il ritorno di ingenti illeciti profitti, conseguiti dalle aziende coinvolte.

p. erc.