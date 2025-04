I beni del Museo diocesano in un sito internet nuovo di zecca

Nuovo sito internet per il Museo Diocesano, disponibile da ieri all’indirizzo www.museodiocesanoascoli.it. All’incontro hanno partecipato Gianpiero Palmieri (vescovo di Ascoli Piceno), Marco Lattanzi (direttore del Museo Diocesano di Ascoli) e Luca Antonini (diacono, tra i realizzatori del nuovo sito del Museo). Il nuovo sito web offre un’ampia possibilità di navigazione, che permette di ammirare le opere artistiche conservate nel Museo, verificare gli orari di apertura e le modalità di visita degli spazi espositivi. Inoltre, è possibile interagire con le informazioni, approfondendo le notizie e i dati storici e artistici. Il sito permette anche di visualizzare i contenuti spirituali presenti nelle opere e nei manufatti artistici, svolgendo un’importante funzione di promozione pastorale delle opere ospitate nell’area museale. Il sito web è stato rinnovato, anche in modo da essere interconnesso con i canali social. L’intera attività di costruzione del sito è stata realizzata dal personale della Diocesi di Ascoli. In occasione dell’inaugurazione del nuovo sito, il Museo sarà aperto gratuitamente nella giornata di domenica 6 aprile (dalle ore 10 alle ore 13), per le famiglie che vorranno visitare le sale. Il Museo Diocesano è stato edificato nel XV secolo ed è stato istituito nel 1961 per volere del Vescovo Marcello Morgante. Dopo un intervento di restauro in seguito al terremoto del 2016, è stato riaperto al pubblico nel 2023.

"Il Museo Diocesano – ha dichiarato Gianpiero Palmieri, vescovo di Ascoli – rende fruibili i beni per il loro valore artistico, ma anche per il loro valore simbolico. Abbiamo in cantiere il progetto di realizzare una sede del Museo Diocesano anche ad Arquata, per arrivare ad avere 13 Musei nelle Diocesi di Ascoli e San Benedetto". "Abbiamo inaugurato il nuovo sito del Museo, che attualmente ospita circa 200 opere - ha affermato il direttore del Museo Diocesano di Ascoli, Marco Lattanzi - Sarà uno strumento fondamentale, per avere un’efficace comunicazione dell’istituzione museale all’interno della comunità. Il sito web ha una homepage con le comunicazioni di servizio; ma in esso ci sono anche sezioni specifiche, con descrizioni delle opere esposte nelle sale, che si possono ammirare attraverso immagini in alta definizione".

Giuliano Centinaro