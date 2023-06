I bimbi dell’infanzia accolti dal sindaco nella sala consiliare

Un 2 giugno diverso quello vissuto dai bambini della scuola dell’infanzia, di Carassai, con le proprie docenti, accolti dal sindaco, Ginfilippo Michetti nella sala consiliare del Comune. Attraverso il Progetto d’Istituto ’Disegniamo oggi il futuro di domani’ i bambini hanno conosciuto il paese, la sua storia attraverso i racconti e visitato i luoghi che lo caratterizzano. Il percorso è terminato con la realizzazione di un cartellone, donato al Sindaco, dove i bambini hanno rappresentato i simboli della Festa della Repubblica: il Tricolore, il Presidente della Repubblica, l’emblema della Repubblica, le frecce tricolori. I bambini hanno poi cantato l’Inno Nazionale e in seguito, sventolando la bandiera, hanno recitato una poesia sulla tutela del Patrimonio. "Noi piccoli cittadini del domani... abbiamo il compito di darci da fare per poter conservare, in Italia da ogni parte, la natura, la storia e l’arte". L’iniziativa è terminata con un altro momento particolare. Il sindaco Gianfilippo Michetti ha timbrato e poi firmato le carte d’identità che erano state realizzate dagli stessi bambini nell’ambito del progetto in cui ciascun scolaro ha potuto proiettarsi, con l’immagine e non solo, nel proprio.