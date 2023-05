I bimbi in visita alla biblioteca di Cupra Incontro con lo scrittore De Signoribus

Questa mattina 37 bambini della scuola dell’infanzia di Montefiore dell’Aso, accompagnati dalle loro insegnanti, si recheranno in visita alla Biblioteca Comunale di Cupra Marittima. Per l’occasione sarà presente lo scrittore Antonio De Signoribus, cuprense di origini, giornalista, scrittore e studioso di Letterature primitive, in special modo della fiaba popolare. Non a caso è definito il Grimm marchigiano. Per i suoi studi di ricercatore della cultura orale è stato chiamato a parlarne in tutte le più importanti Rassegne letterarie nazionali e internazionali. Per i bambini si tratta di una bella occasione per conoscere i libri attraverso l’esperienza dello scrittore, ma anche per le storie che il De Signoribus ha scritto calate sul territorio e che rischiano di essere dimenticate. Non mancheranno, infatti, le letture tratte dall’immenso repertorio dello scrittore che saranno a cura della bibliotecaria Valentina Lucadei.