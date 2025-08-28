"I borghi da far rivivere". Castelli: il nostro impegno

"Il passaggio ‘non solo case ma anime e cuore’ rappresenta una frase che sento e condivido profondamente: la ricostruzione non è un mero adempimento burocratico, ma un impegno umano e civile che riguarda la dignità delle comunità e la speranza delle persone". Il commissario alla ricostruzione Guido Castelli risponde al consorzio ‘Ricostruire Pescara del Tronto 1’, che ieri aveva chiesto di velocizzare i tempi della ricostruzione attraverso una lettera inviata al Carlino. "Accanto alla ricostruzione materiale – scrive Castelli –, stiamo portando avanti anche attività volte allo sviluppo e alla rinascita economica e sociale di questi territori. Ricostruire, infatti, non significa soltanto restituire abitazioni e infrastrutture, ma creare le condizioni perché i borghi tornino a essere luoghi vivi. In questo cammino, un ruolo centrale spetta al Comune di Arquata del Tronto, che più di ogni altro nelle Marche ha subito la devastazione del sisma del 2016. Arquata non è soltanto un territorio ferito, ma un simbolo della forza e della resilienza delle comunità appenniniche. Per quanto riguarda le frazioni perimetrate (Capodacqua, Piedilama, Pretare e Tufo), i progetti per le urbanizzazioni primarie sono stati già approvati dall’Ufficio Speciale. Grazie all’articolo 7-bis dell’Ordinanza Speciale 40, introdotto con l’Ordinanza Speciale 94 del 27 dicembre 2024, i privati possono ora presentare le domande di contributo per la ricostruzione delle abitazioni e ottenere i fondi necessari ad avviare i cantieri ci competenza. Siamo dunque in attesa che arrivino i progetti indispensabili per avviare la fase operativa. Rivolgo quindi un invito semplice ma convinto a tutti i cittadini: presentare i progetti significa accelerare insieme il ritorno alla normalità e ridare forza ai nostri borghi – continua il senatore –. Un discorso particolare merita Pescara del Tronto, la frazione del comune più colpita dal sisma, che richiede la massima attenzione. Qui si sono registrate criticità legate al Pua di competenza comunale: per superarle, l’Usr sta predisponendo una variante, passaggio indispensabile affinché possa finalmente prendere avvio il cantiere della ‘nuova lottizzazione di Pescara’. Parallelamente, è già stato redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica per il ripristino dei sottoservizi esistenti, oggi in corso di esame tecnico. Un ulteriore momento di rilievo sarà l’8 settembre, con il passaggio in conferenza dei servizi del Pfte della nuova lottizzazione di Piedilama, destinata ad accogliere parte dei cittadini di Pescara del Tronto. La fiducia che i cittadini ripongono nelle istituzioni è un patrimonio prezioso, che non può essere tradito".