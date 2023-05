I buoni da convertire in denaro

Dopo sei anni tornano i tanto contestati voucher. La legge di bilancio di quest’anno riporta in auge i contratti di lavoro occasionali in base ai quali chi ha offerto una prestazione riceve in cambio tagliandi che dovranno poi essere convertiti in denaro. Rispetto al passato ci sono delle novità. L’intervento interessa principalmente il settore turistico e quello agricolo, per quest’ultimo con alcune specifiche. Le nuove disposizioni elevano il limite massimo dei compensi che possono essere erogati da ciascun utilizzatore, nell’arco di un anno, da 5 a 10 mila euro. Altra novità è che l’utilizzatore può ricorrere a questo tipo di contratto anche se ha 10 dipendenti assunti a tempo indeterminato, anziché 5 com’era in passato. Ogni lavoratore potrà ricevere un compenso massimo annuo di 5 mila euro in voucher. Viene anche innalzato da 5 a 10 mila euro il limite che interessa il divieto di utilizzo della prestazione occasionale per chi occupa lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Le aziende agricole, invece, possono ricorrere a questa tipologia di contratto nel numero massimo 45 giornate lavorative effettive per ogni lavoratore per una durata massima di 12 mesi. L’obiettivo dichiarato del governo Meloni, è tutelare la continuità produttiva delle imprese agricole, favorendo anche il reperimento della manodopera necessaria per le attività stagionali, al netto dei limiti e agli obblighi amministrativi che ogni azienda dovrà adempiere. I lavoratori occasionali dell’agricoltura dovranno appartenere a specifiche categorie: pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del reddito di cittadinanza, studenti fino a 25 anni, detenuti ammessi al lavoro all’esterno.