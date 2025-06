‘I Cappelli di Paglia’ protagonisti alla festa della musica

Il gruppo ‘I Cappelli di Paglia’ di Ripatransone, che propone musica Folk ha debuttato con successo alla 5ª edizione della ‘Festa della Musica’ tenutasi da giovedì all’alba di domenica a Montegiorgio e che ha visto la partecipazione di oltre 150 tra musicanti, musicisti, coristi, gruppi e solisti. Un programma ricco, variegato e di altissima qualità, di generi diversi tra loro, musica jazz, folk, bandistica, latina, leggera, pop, blues. Tutti gli artisti si sono esibiti a titolo gratuito, spinti dal desiderio di condividere la bellezza del fare musica insieme, in uno spirito di collaborazione e partecipazione. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente del gruppo ‘Cappelli di paglia’ Mariano Spurio he per l’occasione ha fatto esibire anche Francesco Cimica neo suonatore di organetto. La festa della musica di Montegiorgio è un evento nato dalla volontà del direttivo della Banda ‘Domenico Alaleona’ dell’epoca di aderire, in collaborazione con il comune di Montegiorgio, le associazioni e le attività locali, alla manifestazione internazionale che ogni 21 giugno, dal 1982, celebra la musica in oltre 120 Paesi nel mondo. Il Presidente della Banda musicale Francesca Sbarbati ringrazia tutti i partecipanti.