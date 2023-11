"I carabinieri e le comunità" . Ecco il calendario dell’Arma

Un calendario sabaudo, con il senso di comunità, che richiama l’origine dell’Arma e di chi ha lavorato alla realizzazione, ma anche un tributo al Fermano con una tavola, nella versione da tavolo, dedicata a Moresco. E’ questo il tema del nuovo calendario storico, per l’anno 2024, dal titolo "I Carabinieri e le Comunità", presentato nella sede del Comando provinciale davanti ai tutti i vertici dell’Arma del Fermano. "Si tratta – ha spiegato il comandante provinciale, tenente colonnello Gino Domenico Troiani - di un’opera realizzata dallo studio di grafica della Pininfarina e nella parte letteraria è stato composto dal giornalista Massimo Gramellini. Eravamo desiderosi di presentare il nostro tradizionale calendario, dedicato quest’anno al senso di comunità e in particolare alla figura del carabiniere come punto di riferimento della collettività. È stato stampato in un milione e 200mila copie, di cui 16mila in otto altre lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, giapponese, cinese e arabo". Le illustrazioni che compongono le 12 tavole sono state disegnate a matita, tratto che contraddistingue la fase creativa delle opere di Pininfarina – dalle auto sportive ai progetti di architettura – e che valorizza e porta alla luce l’arte presente nell’operato quotidiano dei carabinieri. "Il filo "visibile" che unisce le 12 tavole del calendario – ha sottolineato il tenete colonnello Troiani - è il senso di vicinanza alla comunità e graficamente è rappresentato da una banda rossa che riprende quella delle divise dell’Arma. In questo modo vengono ripercorsi dodici momenti e storie che caratterizzano e danno significato al mestiere del carabiniere, dai momenti in pandemia al film con Vittorio De Sica. Dalle alluvioni che purtroppo hanno colpito la nostra regione a i singoli episodi che tratteggiano le gesta più eroiche e i principi profondi degli uomini e delle donne che svolgono servizio nell’Arma". Oltre al calendario tradizionale, sono stati presentati il calendario da tavolo, il planning da tavolo e l’agenda. E’ proprio nel calendario da tavolo che è stato celebrato un tributo al Fermano, visto che nella tavola di luglio, c’è un’immagine del borgo di Moresco. La presentazione del calendario, come tradizione vuole, è avvenuta contemporaneamente in tutta Italia. Per quella su scala nazionale sono intervenuti il celebre conduttore televisivo Amadeus e il comandante generale, il generale di corpo d’armata, Teo Luzi.

Fabio Castori